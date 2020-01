Fabio Paratici ha detto no a Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham che è in procinto di firmare con l'Inter. La Juve, infatti, aveva già chiuso per Dejan Kulusevski dall'Atalanta per 44 milioni di euro e ha preferito non investire altri 20 milioni per il danese. Anche l'ingaggio del calciatore ha frenato la Juve visto che l'ormai ex Tottenham andrà a guadagnare quasi 10 milioni di euro a stagione sotto la Madonnina mentre lo svedese in prestito al Parma guadagnerà 3,5 milioni di euro a Torino a partire dalla prossima stagione.