Arkadiusz Milik è uno dei primi obiettivi della Juventus in vista della prossima stagione. L'attaccante polacco ha già sostituito Gonzalo Higuain al Napoli e ora può farlo in bianconero. Il suo contratto scade nel 2021 e al momento più fonti confermano che "Arek" non voglia rinnovare il suo contratto con il club azzurro. Giuntoli, ds dei napoletani, ha confermato che senza rinnovo in estate Milik partirà. La base d'asta però è almeno 50 milioni di euro cash, la Juve può arrivarci solo con contropartite. Il Napoli però dovrà abbassare le pretese se Milik (che ha dato l'ok ai bianconeri) non rinnova o tra un anno lo perderanno a zero.