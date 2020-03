C'è la Fiorentina su Daniele Rugani, difensore della Juventus che al momento si trova in quarantena al J Hotel dopo essere risultato positivo al coronavirus. Attualmente asintomatico, il centrale bianconero tornerà a concentrarsi sul calcio giocato quando tutto questi finirà e secondo Il Corriere dello Sport, la Fiorentina farà un tentativo per portarlo al Franchi per completare la difesa con Milenkovic e Pezzella. L'ingaggio ed i bonus richiesti dal calciatore non dovrebbero essere un ostacolo, più difficile forse parlare con la Juve che non ha mai mollato Federico Chiesa e potrebbe chiedere il suo cartellino nell'affare.