Riccardo Orsolini è stato davvero ad un passo dalla Juventus. Come abbiamo anticipato qui su Ilbianconero.com, alla Continassa sono forti di una doppia clausola non scritta: 22 milioni per riportare il calciatore a Torino questa estate, 30 nel 2021 ma l'austerity che ha imposto la pandemia di coronavirus costringerà i bianconeri a rivedere i piani sul mercato. Secondo Il Corriere di Bologna, infatti, i bianconeri lasceranno Orsolini al Bologna ancora per un'altra stagione prima di valutare l'eventuale ritorno alla base tra un anno.