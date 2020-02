Secondo quanto riporta Il Corriere di Torino, la Juventus ha fatto passi avanti per Sandro Tonali nel mercato di gennaio. Come anticipato da Ilbianconero.com negli scorsi giorni, Fabio Paratici ha portato avanti i discorsi con Massimo Cellino, presidente del Brescia che chiede almeno 50 milioni di euro per il talentino azzurro. L'Inter sembra essersi tirata fuori dalla corsa e la Juve si sente in pole, al contrario della situazione legata a Federico Chiesa sul quale sono davanti i nerazzurri.