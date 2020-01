Fabio Paratici vuole chiudere due operazioni di mercato prima della fine del mercato di gennaio. Si tratta delle cessioni di Emre Can e Marko Pjaca. Il tedesco è in trattativa con il Borussia Dortmund e l'affare si può chiudere a 25 milioni di euro. Per Pjaca invece l'ipotesi più probabile è il prestito con obbligo o diritto di riscatto. Saltato il trasferimento al Cagliari del talento croato, Paratici ha un paio di giorni di tempo per trovargli una sistemazione, il calciatore preferirebbe continuare in Serie A ma a questo punto non esclude nessuna destinazione.