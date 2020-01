Fabio Paratici prepara un nuovo colpo alla Kulusevski. Si tratta di Emerson Palmieri, terzino del Chelsea che i bianconeri stanno trattando già in queste ore ma in vista della prossima stagione. Il terzino dei Blues non ha ancora detto sì al rinnovo con il club inglese e piace, molto, sia alla dirigenza che a Maurizio Sarri che l'ha allenato la scorsa stagione sulle rive del Tamigi. Il brasiliano naturalizzato italiano era già stato vicino ai bianconeri nel 2017 ma l'affare saltò dopo il suo infortunio al ginocchio. Sei mesi dopo si trasferì dalla Roma al Chelsea.