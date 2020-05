1









Dani Parejo, capitano del Valencia, parla in una lunga intervista concessa a Movistar anche di Ferran Torres, talento del club spagnolo che piace anche alla Juve: "Per il Valencia è un calciatore importante; è giovane e con un gran futuro davanti a sé, ha talento. Non conosco la sua situazione, però per noi sarebbe importante che rinnovasse".



SUL CORONAVIRUS - "Il coronavirus potrebbe essere determinante a livello economico nel prossimo mercato; il Valencia non è un club come il Manchester City, Chelsea o Real Madrid, in grado di pagare milioni per tenere i calciatori"