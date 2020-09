3









Secondo quanto riporta Tuttosport, la Juventus avrebbe effettuato un sondaggio per Yannick Ferreira Carrasco, esterno dell'Atletico Madrid. Il belga ha segnato in finale di Champions League nel 2016 prima di trasferirsi al ​Dalian Yifang due anni e mezzo. Lo scorso gennaio è rientrato alla casa madre ma ora i bianconeri ci starebbero pensando per rinforzare l'attacco e dare ad Andrea Pirlo un'opzione in più sugli esterni dove Douglas Costa non dà garanzie fisiche.