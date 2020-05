Fabio Paratici non molla il giovane centrocampista del Barcellona Moriba, considerato il nuovo Pogba. Come scrive Calciomercato.com, "la trattativa per il rinnovo del contratto del calciatore è stata lunga e travagliata, con una figuraccia finale che ha svelato i dettagli dell’accordo. Il Barcellona, infatti, ha mandato per mail il contratto all’Espanyol (esatto, proprio i rivali cittadini) invece che all’agente, il potente Jonathan Barnett, che cura tra l’altro gli interessi di Bale, rendendo di fatto pubblico l’ingaggio e la commissione. I numeri sono da giocatore fatto e finito, per convincerlo a restare il Barcellona ha scelto di investire 500 mila euro a stagione fino al 2022, garantendo al suo procuratore una commissione di 2,5 milioni di euro, girata in parte al papà. Un ingaggio mica male per un ragazzo che ha da poco festeggiato 17 anni, che ha tutto per sfondare. Per diventare il nuovo Pogba".