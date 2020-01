Fabio Paratici pensa a due cessioni nel mercato di gennaio. Sia Emre Can che Daniele Rugani potrebbero lasciare la Juve nel mercato di gennaio. Sebbene lo Chief Football Officer bianconero abbia dichiarato chiuso il mercato della Juve nella finestra di mercato invernale, offerte concrete per i due calciatori porterebbero la Juve a pensare alla cessione. Per Emre Can in prezzo è di almeno 30 milioni di euro mentre il prezzo di Rugani è di poco inferiore, 25 milioni. La Samp si è iscritta alla corsa al difensore ma l'interesse dei blucerchiati è prendere il giocatore in prestito e non a titolo definitivo.