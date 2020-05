Un sogno difficile, forse impossibile. Ma la Juve ci proverà. Secondo quanto riporta Calciomercato.com Fabio Paratici ha messo sul piatto il cartellino di Douglas Costa per arrivare a Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City e pallino sia del dirigente bianconero che di Maurizio Sarri. La sua valutazione è alta, circa 80/90 milioni di euro e Guardiola sta facendo in prima persona le barricate per bloccare la partenza dell'attaccante brasiliano. La Juve ha provato a mettere sul piatto Douglas Costa, una carta che però "​non basta ad avvicinare la cifra a condizioni accettabili, la Juventus oggi non si è spinta oltre l'idea senza neanche avviare una reale trattativa proprio perché ne conosce le difficoltà".