La Juventus non molla Emerson Palmieri. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, è lui il terzino sinistro designato per fare le veci di Alex Sandro quando il brasiliano dovrà restare a riposo. Alex è uno dei calciatori più utilizzati in stagione da Sarri che non ha una vera e propria alternativa sulla fascia sinistra. Vanno quindi avanti i contatti tra la dirigenza bianconera e quella del Chelsea per l'ex terzino della Roma, sempre più obiettivo bianconero.