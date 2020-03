Fabio Paratici ha scelto l'erede di Miralem Pjanic. Se il bosniaco sarà ceduto in estate la Juve pensa di rimpiazzarlo con Jorginho, mediano del Chelsea e pallino di Maurizio Sarri che l'ha portato a Londra dal Napoli. Già in passato la Juve aveva provato a prendere il regista italo-brasiliano che Sarri considera il prototipo di calciatore perfetto per il suo tipo di calcio. Di certo il tecnico bianconero non si opporrebbe al suo arrivo sotto la Mole anche se prima dell'affondo c'è da capire il futuro di Pjanic. Se parte, il sostituto è già pronto.