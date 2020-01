Il mercato invernale si chiude con un acuto bianconero: l'acquisto di Dejan Kulusevski per 44 milioni di euro totali. Il centrocampista svedese arriverà in estate ma per la prossima stagione Fabio Paratici ha già in mente il colpo di mercato per far saltare il banco. Si tratta di Paul Pogba che va in scadenza a giugno 2021. La volontà del centrocampista è quella di non rinnovare il suo accordo con i Red Devils che per non perderlo (di nuovo) a zero saranno costretti a cederlo. La Juve c'è, Paul è la priorità di Paratici per la prossima estate e l'altro nome caldo è quello di Sandro Tonali.