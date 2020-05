1









La Juve si prepara a una mini rivoluzione. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera il CFO della Juve Fabio Paratici vorrebbe inserire una impronta più italiana alla rosa del club bianconero. Per questo lavora sempre a idee che portano a Federico Chiesa della Fiorentina, Sandro Tonali del Brescia e anche Nicolò Zaniolo, talento della Roma, già cercato in passato dalla Juve. L’idea top secret di Paratici è quella di provare a prendere Zaniolo dalla Roma sfruttando le difficoltà finanziare del club giallorosso. Per arrivare all’ex Inter Paratici sarebbe pronto a offrire il cartellino di Federico Bernardeschi più un conguaglio economico.