Gli osservatori della Juventus sono entrati in azione, tra campo e Champions. Come riporta Calciomercato.com, infatti, gli scout bianconeri erano presenti in tribuna al match tra Lione e Brest, match valido per i quarti di finale della Coppa di Lega. Nel mirino dei bianconeri sia Houssem Aouar che Moussa Dembelé che però piace anche a Chelsea e Manchester United. L'attaccante ex Celitc, però, corrisponde alle caratteristiche dell'attaccante che la Juve cerca per il futuro.