Miralem Pjanic può lasciare la Juventus al termine della stagione. Secondo quanto riporta Sport Mediaset il centrocampista bianconero sarebbe favorevole ad un trasferimento estivo al PSG che lo tiene d'occhio da ormai diverse stagioni. Il bosniaco è rimasto in panchina per 90 minuti contro l'Inter dopo la deludente prestazione di 12 giorni fa contro il Lione. Rodrigo Bentancur l'ha sostituito alla perfezione e a giugno la partenza dell'ex Roma non è da escludere. Oltre a Pjanic, a Leonardo piacciono pure Paulo Dybala e Gonzalo Higuain.