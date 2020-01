E' il giorno di Jean-Claude Ntenda, terzino classe 2002 del Nantes che la Juve ha acquistato dal club transalpino. Il giocatore si trova già a Torino e come riporta Tuttosport oggi sono in programma le visite mediche. Ntenda ha giocato 2 presenze con la Francia Under 18. Acquisto di prospettiva per i bianconeri con il giovane francese che sarà fatto crescere nelle giovanili del club. Dopo l'acquisto di Soulé ecco un nuovo volto nuovo per le giovanili della Vecchia Signora. Oggi è il giorno delle visite.