Tra i centrocampisti che la Juventus monitora con attenzione in vista della prossima estate c'è Lazar Samardizc, vecchio pallino di Cristiano Giuntoli. Il giocatore dell'Udinese, che sembrava già destinato a partire l'estate scorsa e poi a gennaio, con ogni probabilità lascerà Udine tra pochi mesi. Secondo quanto riferisce La Nazione, sul talento serbo c'è l'interesse della Fiorentina, che avrebbe intensificato i contatti con la dirigenza dell'Udinese. Già a gennaio il club viola aveva mosso dei passi per provare ad ingaggiarlo. La Juventus però non è fuori dalla corsa e continua a pensare a Lazar.