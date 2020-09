Proseguono i contatti tra la Juve e Giroud. Il francese, riporta Sky Sport, è l'alternativa principale a Dzeko e Suarez per i quali si stanno allungando le tempistiche dell'acquisto. Il Chelsea ha promesso a Giurod che sarebbe partito a fronte di un'offerta da 5 milioni di euro mentre l'attaccante ne costerebbe circa 13 complessivi (al lordo) per due anni di contratto. I contatti vanno avanti. Giroud non è la priorità della Juve ma resta un'alternativa da tenere d'occhio.