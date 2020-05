Juve-Barcellona asse bollente. Miralem Pjanic obiettivo di mercato del club blaugrana, nell’ambito di uno scambio con Arthur. Ma il centrocampista bosniaco non è l’unico giocatore osservato dai catalani. Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, quotidiano ben informato sulle vicende in casa Barcellona, il club guidato da Setien avrebbe messo nel mirino Nabil Fekir, centrocampista offensivo del Betis, in passato visto anche con la maglia del Lione. La Juve riflette con il Barcellona anche per uno scambio in difesa tra Todibo e De Sciglio, che piace ai blaugrana.