Mercato Juventus, non solo Luis Henrique: altri tre obiettivi contesi all'Inter

Getty Images

Mercato Juventus ed Inter: gli obiettivi in comune

Prime mosse e contromosse sul mercato; come spesso avvenuto negli ultimi anniI bianconeri potrebbero ostacolare l'Inter nell'operazione per Luis Henrique anche se, come riferisce Tuttosport, il brasiliano non è l'unico giocatore che piace ad entrambe le squadre.Altri due obiettivi in comune tra Inter e Juventus giocano nel Parma: ovvero il difensore italiano Giovanni Leoni (classe 2006) e l'attaccante francesecon i nerazzurri pronti a giocarsi le carte Valentin Carboni o Sebastiano Esposito come contropartita tecnica, si legge.

Infine, sempre secondo il quotidiano, per quanto riguarda la difesa Juventus e Inter si contendono il 23enne belga Koni De Winter del Genoa. De Winter ha un passato in bianconero, dove è cresciuto fino ad esordire in prima squadra e dopo le stagioni tra Empoli e Genoa adesso sembra pronto al grande salto.