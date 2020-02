Emre Can è uno degli ultimi calciatori ad aver lasciato la Juventus a gennaio assieme a Marko Pjaca che al contrario del tedesco non ha nessun obbligo di riscatto scritto a chiare lettere sul suo accordo con l'Anderlecht. Tuttosport analizza proprio le ultime partenze in casa Juve sottolineando che la cessione del tedesco ha permesso alla Juve di mettere a referto una bella plusvalenza e risparmiare i soldi dell'ingaggio dell'ex centrocampista del Liverpool. Attenzione però perché per far "crescere il seme del mercato estivo" servirà "anche altra liquidità", soprattutto se l'obiettivo della Juve è arrivare a Paul Pogba.