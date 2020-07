La Juve cerca un centravanti per la prossima stagione e oltre a Milik e Jimenez arrivano conferme per quanto riguarda il nome di Lacazette: "In Francia si consolidano le voci che vogliono in Alexandre Lacazette dell’Arsenal un’alternativa sempre più concreta a Milik, sia per la Juve che per l’Atletico Madrid - si legge nell'edizione odierna de ll Corriere Torino -. Chi perde il polacco, affonderà per il centravanti francese" visto che sia i bianconeri che i Colchoneros sono interessati a entrambi gli attaccanti.