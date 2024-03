In casainizia l'era di Cristiano Giuntoli, quindi caratterizzata da nomi dal mercato esotico e giovani in rampa di lancio. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com l'ultimo nome accostato alla Juventus per il mercato estivo è un attaccante classe 2005 che milita in Ligue 2 francese. Si tratterebbe diattaccante di 18 anni che milita nel Bastia. In patria lo accostano a Victor Osimhen del Napoli per caratteristiche fisiche e tecniche. Potrebbe essere lui il nuovo rinforzo del reparto offensivo bianconero. Da segnalare però anche un tentativo del Genoa per il giocatore nel mercato invernale, sul piatto 3,5 milioni, rispediti al mittente.