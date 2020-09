Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Alvaro Morata resta nel mirino della Juventus e potrebbe arrivare nell'ambito di uno scambio con Douglas Costa anche se l'operazione è in subordine rispetto a quella per Luis Suarez che resta la priorità della Juve per rafforzare l'attacco. Proprio l'agente di Douglas Costa Giovanni Branchini aveva parlato sabato scorso dell'interesse dei bianconeri per l'attaccante spagnolo dicendo che la Juve punta sul suo ritorno.