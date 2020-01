Layvin Kurzawa ha dato il suo sì alla Juventus e in queste ore sta aspettando come Mattia De Sciglio che le due società trovino un accordo sulla valutazione di entrambi. Poi sarà tutto pronto per lo scambio. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, tuttavia, c'è anche l'Arsenal molto interessato al terzino francese tanto da aver presentato un'offerta all'entourage del calciatore che al termine della stagione si potrebbe liberare gratis visto che il suo contratto scade nel 2020.