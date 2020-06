1









Secondo quanto riporta Sky Sport Arkadiusz Milik è in stretto contatto con la Juventus. Il canale tra il calciatore ed il club bianconero è ormai aperto. Arek vede di buon occhio il trasferimento a Torino e al momento ha messo in pausa le trattative con il Napoli per il rinnovo di contratto che scade nel 2021. Anche l'Atletico Madrid ha preso informazioni sull'attaccante azzurro che però De Laurentiis valuta 50 milioni di euro senza accettare contropartite nell'affare.