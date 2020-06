Arkadiusz Milik dice un'altra volta no al Napoli. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, il centravanti polacco avrebbe una volta ancora rifiutato le proposte di rinnovo del contratto a lui proposte del ds dei partenopei Cristiano Giuntoli. L'attuale accordo va in scadenza il 30 giugno del 2021, ma sembra difficile ad oggi pensare a un prolungamento. Il giocatore piace in Premier League, così come alla Juve, che lo ritiene un profilo più che valido per prendere il posto di Gonzalo Higuain. Il Napoli chiede 40 milioni di euro per liberarlo.