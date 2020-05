Secondo quanto riferito dalla stampa francese arrivano conferme sul fatto che il terzino del PSG Thomas Meunier non rinnoverà il suo contratto in scadenza a fine stagione. Inter e Juventus sono in corsa per acquistare il laterale belga a parametro zero, ma al momento non sono le squadre più vicine al giocatore. Secondo quanto riferito dal Daily Telegraph, infatti, in pole su Meunier ci sono Bayern Monaco e Borussia Dortmund.



Meuneri è uno dei nomi che il CFO della Juve Fabio Paratici sta tenendo d'occhio per rinforzare le fasce difensive. Oltre al belga è sempre forte la candidatura di Emerson Palmieri.