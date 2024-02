Il futuro di Mathiaspotrebbe essere lontano da Torino e dalla. Non sarà neanche in Arabia Saudita molto probabilmente però, lo stesso giocatore argentino ha raccontato di aver rifiutato le estimatrici d'arabia. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com l'attaccante attualmente in prestito al Frosinone, in cui sta disputando una grande stagione, avrebbe molte estimatrici in Premier League, questo potrebbe essere in suo futuro. La Juventus però valuta offerte a partire da 40 milioni di euro, può essere sacrificato. In estate si apriranno nuovi scenari di mercato, non ci sarebbe da stupirsi se Mathias lasciasse Torino.