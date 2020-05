La Juve valuta e ragiona per il futuro. Il prossimo mercato sarà incentrato sugli scambi, con valutazioni dei giocatori gonfiate verso l’alto, per assicurare golose plusvalenze. Tra questi c’è Rolando Mandragora, che il club bianconero riscatterà dall’Udinese. Per poi rivenderlo. Secondo quanto appreso da ilbianconero.com, infatti, la Juve vuole registrare una preziosa plusvalenza con la cessione di Mandragora, il cui cartellino sarà valutato almeno 30-35 milioni. Il classe ’97 piace, e tanto, anche ad Atalanta, Roma e soprattutto Fiorentina. Dunque, possibili scambi in vista…