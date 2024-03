Lasta già lavorando per la sessione estiva di calciomercato. Come riferisce Calciomercato.com nel mirino di Cristiano Giuntoli ci sarebbe finito il centrocampista Sofyan. Attualmente al Manchester United, club che però non eserciterà il diritto di riscatto complici le prestazioni non degne di nota e la cifra elevata per il riscatto (20 milioni più 5 di bonus). Quindi Amrabat tornerà alla Fiorentina che però vorrà cederlo, su di lui mette gli occhi la Vecchia Signora che potrebbe proporre uno scambio con Arthur, centrocampista brasiliano ora in prestito proprio ai viola.