C'è anche il nome di Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, tra quelli attenzionati dalla Juventus per la prossima campagna acquisti che apre il 1 settembre e si chiude il 5 ottobre. Il centrocampista ex Milan è stato uno degli argomenti trattati pochi giorni fa dalla Juve e dal Sassuolo in un incontro tra le due dirigenze ma il prezzo fatto dai neroverdi è alto: almeno 30 milioni di euro. Una cifra che la Juve può raggiungere solo in caso di cessione renumerativa di uno dei centrocampisti già in rosa come ad esempio Aaron Ramsey.