Fernando Llorente si trova a Torino in queste ore. L'attaccante è ancora di proprietà dal Napoli ma conta di rescindere il suo contratto con gli azzurri per potersi accasare in un nuovo club. Oltre alle porte della Spagna nelle ultime ore si era parlato anche di un possibile ritorno alla Juventus anche se dal club bianconero è arrivato un secco no. Llorente è a Torino ma il suo futuro non sarà alla Juventus.