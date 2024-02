Sono le ultime ore di questo calciomercato che sta giungendo al termine. La Juventus a sorpresa ha messo a segno un colpo a centrocampo assicurandosi Carlosin prestito per sei mesi dal Southampton. Il trasferimento di Moiseall'Atletico Madrid è ormai saltato come già raccontato nei giorni scorsi e quindi Madama con l'entourage di Moise stanno decidendo cosa fare per il suo futuro. Un calciomercato ricco di novità e di sorprese per la Juventus che potrete seguireinsieme a noi.15.20 - Ancora sirene di mercato per Diego Stramaccioni, difensore della Juventus Next Gen. Il giocatore si trasferirà alla Reggiana a titolo definitivo ma resterà a Torino in prestito fino al termine della stagione.11.40 - La Juventus ha chiesto per la NextGen l'attaccante svizzero di origine congolese Winsley Boteli (classe 2006) al Borussia Monchengladbach, che ha detto no ai dirigenti bianconeri, ancora interessati al ragazzo in vista della prossima stagione.11.30- Niente Lazio per Bernardeschi, per Maurizio Sarri non è più una priorità10.40- Il Granada ha chiesto alla Juventus informazioni per il prestito secco fino a fine stagione di Nonge Boende9.00. Le pretendenti italiane per Moise Kean hanno già trovato altri attaccanti, si va verso la permanenza