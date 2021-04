Come racconta Calciomercato.com, la Juventus si interroga sul futuro di Cristiano Ronaldo. ​Da Madrid, sponda Real, è arrivato nei giorni scorsi un 'no grazie' piuttosto chiaro da Florentino Perez rispetto a un ipotetico ritorno in Spagna. Il Paris Saint-Germain delle stelle, soluzione sondata informalmente dall'agente Jorge Mendes, al momento è ancora coinvolta nella doppia trattativa per blindare Neymar (a un passo dal rinnovo) e Mbappé e dunque attenzione a un'idea - attualmente non è nulla di più - che conduce ad un'altra reunion, quella col Manchester United. Del resto, il tecnico dei Red Devils Solskjaer è uscito abbastanza allo scoperto ("Lo rivorrei in squadra con noi") e da quelle parti Paul Pogba da tempo non è più lui e non ha nascosto che un giorno vorrebbe tornare a vestirsi di bianconero.