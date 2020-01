Secondo quanto riporta Tuttosport, il Barcellona insiste per lo scambio Rakitic-Bernardeschi. Il centrocampista del Barcellona è in partenza visto lo scarso minutaggio con il club spagnolo. Dalla Juve filtrano smentite ma il quotidiano assicura che dal Nou Camp insistono per portare a termine la trattativa che però la Juve accetterebbe solo in caso di sostanzioso conguaglio per compensare il valore dei due calciatori. Già in estate i due club non avevano trovato accordo sulle valutazioni dei due calciatori facendo saltare lo scambio.