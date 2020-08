Alvaro Morata è uno dei potenziali nuovi numeri nove per la Juventus. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, tuttavia, lo spagnolo per ora non scalda né la Juve né il giocatore. Restano nel mirino dei bianconeri Milik, Lacazette e Jimenez del Wolverhapton ma il nome in pole sarebbe quello di Duvan Zapata che la Juve vorrebbe inserire nell'operazione Perin.