In attesa di capire le situazioni di Mattia De Sciglio, Luca Pellegrini e Gianluca Frabotta, la Juve valuta tanti profili per il ruolo di vice Alex Sandro. Se da un lato resiste il sogno Gosens - ma solo se dovesse partire il brasiliano -, dall'altro si fa spazio l'ipotesi Bakker del Psg. Come raccontato in esclusiva da Calciomercato.com, si sta valutando grazie al sempre attivo canale con Mino Raiola il profilo dell'esterno oggi a Parigi. Contatti vivi e i dialoghi sono in corso, c'è la volontà di tutti di chiudere quanto prima.