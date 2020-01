"La Juve su Ter Stegen". La bomba è stata lanciata qualche giorno fa dai media spagnoli. Il portiere del Barcellona sarebbe uno degli obiettivi di mercato della Vecchia Signora che segue da tempo l'estremo difensore tedesco ma, allo stesso tempo, non ha in programma offerte nel breve termine. Come svelato in esclusiva da Ilbianconero.com infatti, la Juve hanno trovato l'accordo per il rinnovo di Szczesny che guadagnerà 7 milioni di euro fino al 2024. Il contratto del portiere polacco sarebbe scaduto nel 2021 e la Juve punta ancora su di lui.