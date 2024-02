Sondato a gennaio, messo nel mirino per giugno. La Juventus nella scorsa sessione di mercato ha sondato il terreno per una della rivelazioni di questa stagione: Marco. Alla prima annata nella massima serie il centrocampista classe 2000 ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel Frosinone, prendendosi un ruolo da titolare, e, come sottolinea Tuttosport, il mediano cresciuto nel Milan ora ha richiamato l'attenzione dei più. L’Atalanta l’ha messo nel mirino e lo sta facendo seguire con continuità da tempo, ma anche la Juve tiene d’occhio e apprezza Brescianini. I rapporti tra il duo Giuntoli-Manna con il collega frusinate Angelozzi sono eccellenti e già a fine gennaio dalla Continassa - prima di chiudere per Alcaraz - avevano sondato il terreno, scontrandosi però col muro eretto dai laziali.