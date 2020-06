Juve e Roma sono interessate a Pedro, esterno del Chelsea che in estate sarà disponibile a parametro zero. I dirigenti della Roma sono convinti di averlo in pugno, avendo fatto tutto il possibile con l’intermediario che si sta occupando dell’affare. A Trigoria sferreranno il colpo decisivo soltanto dopo alcuni movimenti in uscita, ma si respira ottimismo nonostante le voci sui bianconeri ai quali è stato offerto lo spagnolo tramite i suoi agenti. I bianconeri prendono tempo e dalla capitale si preparano a sferrare il colpo decisivo.