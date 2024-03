Su Twitter, Fabio, direttore di TeleLombardia, ha offerto un'analisi dei prossimi mercati dei club di Serie A, considerando anche la situazione dei loro conti finanziari. Ha affermato: "La Juventus adotterà una strategia di mercato simile all'ultima Inter. Questo darà un vantaggio competitivo innegabile al Milan. A condizione che faccia le scelte giuste nei calciatori. Marotta e Ausilio hanno dimostrato che è possibile rafforzarsi mantenendo un bilancio in attivo, se si è competenti.I casi, del Bologna,e deldimostrano che l'industria calcistica per avere successo deve affidarsi a dirigenti particolarmente abili nel mercato dei giocatori. Solo combinando plusvalenze e risultati sportivi si può eccellere. Juventus e Milan stanno faticando. I fatti dimostrano che per ottenere risultati eccezionali (ossia vincere per creare valore) nel calcio moderno non è sufficiente avere bilanci solidi. È altrettanto cruciale avere dirigenti di alto livello che operano nel mercato. A mio avviso, Milan e Juventus hanno pericolosamente sottovalutato questo aspetto".