E' Edin Dzeko la prima scelta di Andrea Pirlo per l'attacco della Juventus. Il tecnico della Juventus ritiene il bosniaco il partner ideale per Cristiano Ronaldo e la Juve ha già un accordo di massima con l'attaccante ex Manchester City che a Torino guadagnerebbe lo stesso stipendio che percepisce a Roma: 7,5 milioni di euro netti. Nei piani della Juve, però, resta anche Luis Suarez che dovrebbe però accettare un deciso taglio dell'ingaggio (da 15 a 10 milioni di euro netti) per permettere alla Juve di spenderne 15 lordi grazie al decreto crescita e pareggiare il costo del cartellino di Dzeko.