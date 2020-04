Matthijs de Ligt è uno dei centrali difensivi più apprezzati d'Europa. Secondo quanto riporta Ok Diario il suo agente Mino Raiola preferirebbe un trasferimento al Real Madrid piuttosto che al Manchester United ma questo non è un segreto viste le recenti bordate del procuratore che abbiamo ricordato anche qui su Ilbianconero.com. La prossima stagione, tuttavia, De Ligt non si muoverà da Torino. Il suo contratto scade nel 2024 e sia lui che i bianconeri sono felici di continuare assieme.