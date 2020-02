C'è una clausola che blinda Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano, infatti, ha una clausola che permette al Boca di guadagnare il 50% dalla prossima cessione e (anche) per questo motivo la Juventus non ha intenzione di cederlo. Rodrigo, tra l'altro, è diventato uno dei centrocampisti preferiti di Maurizio Sarri che apprezza la sua bravura nelle due fasi. Rodrigo ha scalato le gerarchie, per Sarri è intoccabile ma c'è anche una clausola che, di fatto, lo lega ancora di più alla Juve. A meno che non arrivino offerte ad oggi inimmaginabili.