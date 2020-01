Secondo quanto riporta Sportitalia, l'Inter si sarebbe tirata indietro per l'acquisto di Sandro Tonali. Il club nerazzurro e la Juventus erano considerati i due più interessati al campioncino del Brescia che salvo sorprese finirà la stagione con le Rondinelle. Non sono attesi colpi di scena per queste ultime ore del mercato invernale ma ora la Juve si sente in pole per quello che viene considerato l'erede naturale di Andrea Pirlo (anche se gioca in una posizione diversa). Piste estere permettendo, ora la Juve è in pole per Tonali.