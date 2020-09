La Juve vuol rescindere il contratto di Sami Khedira ma il tedesco spera ancora di convincere Andrea Pirlo e non vuol terminare il suo contratto con un anno di anticipo. Le voci sul suo futuro però si moltiplicano. Come si legge su Calciomercato.com: "Ci sono stati contatti addirittura con l'Inter, probabilmente legati all'eventuale arrivo di Max Allegri poi tramontato, anche per questo resta sullo sfondo ora l'ipotesi Roma. Più concreti i sondaggi di Psg e Manchester United, ma non ancora particolarmente caldi. Almeno quanto le proposte arrivate dall'altro calcio: Mls, Qatar. A metà strada, la Turchia".